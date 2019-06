Chris Pratt, pioggia di critiche su Instagram: "Tuo figlio non lo nomini?"

Chris Pratt ha condiviso su Instagram una foto del suo recente matrimonio con Katherine Schwarzenegger, che lo ritrae mentre tiene teneramente per mano la moglie. La foto postata dall’attore di "Jurassic Park" è accompagnata da un post di felicità per il lieto evento, da cui trapela tutta la sua emozione:

“Ieri è stato il giorno più bello delle nostre vite! Siamo diventati marito e moglie davanti a Dio, le nostre famiglie e coloro che amiamo. È stato intimo, emozionante e commovente. Ci sentiamo così fortunati ad iniziare questo nuovo capitolo della nostra vita. Vogliamo ringraziare le nostre famiglie, i nostri amici che sono stati con noi e Mr. Giorgio Armani, per aver creato un abito unico per Katherine e perfetto per me. Questa mattina non possiamo fare altro che sentirci grati.”

Le parole dell’attore hanno commosso tanti tra i vip hollywoodiani, i quali hanno lasciato un augurio alla coppia. “Amo questa foto! Sono davvero felice per voi, ragazzi!!” , scrive Gwyneth Paltrow, il cui commento è seguito a ruota da quello di Zoe Saldana: “ Tantissimi auguri a voi ragazzi! ”, di John Krasinsky, Pryianka Chopra e tanti altri appartenenti al mondo dello spettacolo. Ma inaspettatamente sono arrivate anche tante critiche, in particolar modo per le parole utilizzate dall’attore che ha definito il giorno delle nozze con Katherine “ il giorno più bello delle nostre vite” . E cosa ci sarebbe di strano nella dolce frase scritta dall'attore de "I Guardiani della Galassia"?