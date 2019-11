"Famme toccà che porta bene...": De Sica prende in giro la Venier

Christian De Sica è un intrattenitore istrionico a tutto tondo e sa come far divertire il pubblico, anche durante un'intervista. Figlio del grande maestro del cinema Vittorio, Christian De Sica ha sempre vissuto una vita scintillante. È cresciuto ai tempi della Dolce Vita romana e ha conosciuto i più grandi interpreti del cinema, della musica e dello spettacolo a livello mondiale. Ha raccontato tutto questo nel salotto di Domenica In con qualche momento di emozione e una spolverata di ironia e autoironia.

L'attore ha spiegato che suo padre, nonostante la carriera brillante e i tantissimi successi nel suo mestiere, non ha lasciato ai figli un'eredità cospicua: “ Non ci ha lasciato in una situazione finanziaria felice perché era un giocatore d'azzardo. ” Nonostante questo non lo condanna ma, anzi, quasi lo approva nella sua scelta, perché “ si è goduto la vita. ” L'eredità lasciata da Vittorio De Sica è ben più grande di un conto in banca o di beni materiali, come lo stesso Christian ammette, e consiste in un lascito artistico di enorme valore a disposizione di tutti. L'attore ha avuto un grande amore per suo padre, purtroppo scomparso precocemente, prima che la carriera di suo figlio potesse decollare. “ All'inizio mi paragonavano a lui, ma è impossibile. Lui era un maestro del cinema, io volevo fare cose diverse ”, ha detto De Sica, che ha trovato la sua strada senza provare a essere un emule del padre.

Di Vittorio De Sica, però, Christian ha ereditato l'ironia pungente, la sagacia e l'intelligenza artistica. A Mara Venier ha raccontato di quando suo padre, in punto di morte, ha fatto un apprezzamento sul lato B di un'infermiera. Lui stesso ha poi giocato con il lato B della conduttrice: “ Famme tocca' che porta bene. ”