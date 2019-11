A Christmas Carol: ecco la miniserie tv con Guy Pearce

A Christmas Carol avrà una nuova veste in occasione del prossimo Natale: è in arrivo una miniserie tv creata da Steven Knight, con protagonista Guy Pearce.

A Christmas Carol, la storia

A Christmas Carol, da noi conosciuto come Il Canto di Natale, è un famoso romanzo breve dello scrittore inglese Charles Dickens. La storia è incentrata su Ebenezer Scrooge, un uomo che ha perso lo spirito del Natale e conduce una vita basata sull’odio e la diffidenza verso il prossimo. Con il sopraggiungere delle festività natalizie, questi sentimenti aumentano in modo direttamente proporzionale all’opposta gioia tipica del periodo. Durante la notte di Natale, Scrooge riceve la visita dei tre fantasmi del Natale: quello passato, quello presente e quello futuro. Grazie a questi capirà i suoi errori e cercherà di rimediarvi.

Un classico del Natale riproposto in più versioni

Nel corso degli anni abbiamo visto molteplici versioni del racconto di Dickens. Da quella cartone animato di Topolino, con Scrooge interpretato da Paperone, al film in CGI di Robert Zemeckis, con protagonista Jim Carrey, senza però dimenticare anche le variazioni sul tema avute con La rivolta delle ex, con Matthew McConaughey e S.O.S. Fantasmi (titolo originale Scrooged, più appropriato) con Bill Murray.

L’interesse per queso classico del Natale non è mai venuto meno e quindi accogliamo con piacere il suo nuovo rifacimento. Il canale inglese BBC, e quello americano FX, a partire dal 19 dicembre prossimo rilasceranno la miniserie tv composta da tre episodi, i quali vedranno Guy Pearce nel ruolo di Ebenezer Scrooge. A differenza di quanto visto fino ad ora, questa volta, stando al trailer da poco rilasciato, la storia verrà raccontata in chiave decisamente più cupa.

A Christmas Carol: cast e produzione

Come detto, il protagonista sarà Guy Pearce, di ritorno in una serie tv dopo lo scarso successo raccolto con The Innocents di Netflix. Andy Serkis, da poco ufficializzato come nuovo Alfred nel prossimo film di Batman, avrà qui il ruolo del fantasma del Natale passato. Jason Flemyng, visto ne Il curioso caso di Benjamin Button, sarà invece il fantasma del Natale futuro. Jacob Marley, il defunto amico ed ex socio di Scrooge, il quale anticipa la venuta dei fantasmi durante la notte, avrà il volto di Stephen Graham, attore inglese conosciuto in campo seriale per il ruolo di Al Capone in Boardwalk Empire e per aver esordito in quello cinematografico con The Snatch.

La creazione di questo show vede un altro nome di rilievo per gli appassionati di serie tv. Parliamo di Steven Knight, già ideatore di Peaky Blinders e Taboo, i cui precedenti lavori influenzeranno sicuramente l’atmosfera di questa nuova miniserie. Tra i produttori, inoltre, figurano anche Ridley Scott e Tom Hardy.

Per quanto riguarda la visione della miniserie tv di A Christmas Carol in Italia, ancora non ci sono notizie ma è probabile che possa approdare su Sky e Now Tv.