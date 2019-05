"Ci sarà un omaggio a Victoria Beckham". Le Spice Girls non dimenticano la collega

Questa sera, 24 maggio, a Dublino, ci sarà la prima tappa del tour delle Spice Girls che terminerà poi a Londra il 14 giugno. Appianate le divergenze e i dissidi fra le competenti della band, Geri, Mel B, Mel C e Emma Bunton sono pronte a tornare in scena. E anche se Victoria non ha partecipato alla reunion, le Spice Girls ricorderanno lo stesso, in un modo o nell’altro, l’ex componente del gruppo.

Lo afferma il The Sun che proprio questa mattina ha diramato alcune indiscrezione da una fonte anonima vicina al gruppo. "Tutti sono rimasti delusi quando Victoria ha detto il suo no la tour. All’inizio c’era molta frustrazione fra le ragazze ma ora è tutto finito. Hanno avuto modo di metabolizzare la cosa", afferma l’insider. "Vogliono mettere da parte le animosità e rendere omaggio a Victoria durante il tour. Hanno creato un vero e proprio tributo sul palco, una menzione significativa sia verbale che visiva. È la cosa giusta da fare", continua la fonte.

Secondo le indiscrezioni, l’assenza della Posh Spice non pesa più sull’animo delle altre ragazze della band. "Quando saliranno sul palco una parte di loro sarà sempre legata a Victoria. Anche se non canterà più insieme alle Spice, la moglie di Beckham, sarà sempre e comunque un membro della band", conclude.