"Ci sono ferite che non si possono rimarginare". I litigi fra il principe Harry e William

Non è un periodo roseo per la corona inglese. Tanti e troppi problemi stanno facendo oscurare la stella dei Windsor. Ora come si legge da diversi tabloid inglesi, l’attenzione è rivolta ai rampolli della royal family, ovvero il Principe Harry e il Principe William. I due da tempo sarebbero in rotta di collisione, ma la stessa famiglia ha tenuto a sottolineare che, i rumor di un possibile dissidio, è solo semplice gossip. I fatti però parlano chiaro, non si possono ignorare. Anche perché sul rapporto che fra i due principi, pende il documentario "Harry & Meghan: ad African Journey", in cui i duchi hanno rivelato quanto può essere difficile la vita a corte.

Proprio in questo contesto, il Principe Harry è stato interrogato sul rapporto che ha con il fratello e le affermazioni non sono stato poi così lusinghiere. "Come in ogni famiglia ci sono i giorni buoni e giorni cattivi". E a quanto pare, negli ultimi mesi, i giorni sono quasi sempre cattivi. Alcune dinamiche si sono incrinate e alcuni fattori all’interno della famiglia avrebbero complicato la situazione. A minare il rapporto fra Harry e William, prima di tutto, sarebbe stato proprio il Principe Carlo, il quale non riesce a regalare un equo affetto ai fratelli. E inoltre i litigi sarebberoa causa del Principe William che, fin dall’inizio, avrebbe accusato Harry di essere stato fin troppo frettoloso nella scelta di sposare Meghan dato che non ha mai approvato il suo ingresso nella royal family. Questi piccoli, ma grandi scherzi, avrebbero portato i due fratelli ad allontanarsi, tanto è vero che Harry avrebbe pensato di trascorrere il Natale lontano dalla famiglia e di partire verso Los Angeles per un viaggio senza ritorno.

"Ci sono ferite mai rimarginate e un sacco di problemi fra di noi – ha continuato il principe durante il documentario della discordia -. Non c’è nessuno che può mediare o aiutarci a risolvere i nostri problemi". Infatti, secondo gli esperti, a influire negativamente sulla questione, sono state le dimissioni di Christopher Geidt, il segretario privato della Regina che, da sempre, aveva sempre risolto i problemi di palazzo anche fra i due rampolli. Questo fa capire che i problemi non sono recenti, ma sono radicati nel tempo. I litigi non sarebbero legati però a problemi di successione. William dovrebbe salire il trono, Harry sarà sempre l’eterno secondo, ma secondo alcuni, i due fratelli non si sono mai fatti la guerra per la loro eredità.