Harry e Meghan rinunciano al loro titolo?

Harry e Meghan stanno attraversando un momento delicatissimo, forse un vero e proprio bivio nella loro vita e forse dalle decisioni che prenderanno dipenderà il loro futuro. Tutto è iniziato con la battaglia intrapresa dal principe Harry contro i tabloid accusati di vessare sua moglie, come racconta Vanity Fair. Il duca di Sussex avrebbe rivisto in questa costante attenzione mediatica nei confronti di Meghan il rapporto burrascoso che Lady Diana ebbe con i giornalisti. Una storia tristemente famosa e che Harry teme possa ripetersi. Da qui, come spiega il Guardian, la conseguente decisione del duca di denunciare le case editrici del Sun e del Daily Mail e del Mail On Sunday, ovvero la News Uk e la DMG Media, con l’accusa di aver intercettato illegalmente la sua segreteria telefonica. Una notizia annunciata da un comunicato molto duro in cui Harry spiega: “Non continueremo a essere vittime di bullismo nel giocare la stessa partita che ha ucciso mia madre”.

Pochi giorni dopo la denuncia è esplosa una nuova “bomba mediatica”, innescata dalla confessione di Meghan nel documentario della Itv “Harry e Meghan: an african journey”, andato in onda lo scorso 23 ottobre. La duchessa di Sussex ha ammesso di non essersi ancora abituata alla nuova vita di corte e di sentirsi oppressa dal giudizio dei media. Meghan ha rivelato di non essere stata capace di apparire imperturbabile di fronte alle critiche, di restare in silenzio. Una dichiarazione di debolezza che la Corona non ha gradito, in particolar modo il duca di Cambridge, il quale avrebbe preferito una maggiore riservatezza da parte del fratello. Per tutti questi motivi la coppia avrebbe deciso di prendersi una pausa di alcune settimane dai doveri reali e di trascorrere negli Stati Uniti, con Doria Ragland, il Giorno del Ringraziamento. Ecco, però, che spunta una nuova indiscrezione. Su Leggo.it si fa strada la voce di un presunto trasferimento di Harry e Meghan a Los Angeles. Un modo per dimenticare le pressioni subìte nel Regno Unito e trovare privacy e libertà. Già alcuni mesi fa i tabloid parlavano di una possibile nuova vita dei Sussex in Africa, ma un’eventualità del genere appare piuttosto improbabile. Perfino Harry, durante il documentario della Itv, ha lasciato intendere che non gli dispiacerebbe vivere a Cape Town, ma sa molto bene che attualmente è impossibile.

I costi della sicurezza e l’organizzazione di una rete protettiva senza falle diverrebbe molto complicata sia in Africa che a Los Angeles. Inoltre esiste la discreta possibilità che neppure un trasloco in un altro continente possa fermare la curiosità talvolta indiscreta dei tabloid. A tutto questo si aggiunge il peso di un nuovo sondaggio che dimostrerebbe un netto calo di gradimento dei Sussex presso i sudditi britannici. Il 55% degli inglesi intervistati sostiene che Meghan possa ancora portare in casa Windsor una “ventata di novità” e svecchiare, così, la monarchia. Il 45%, invece, la considera un’arrampicatrice sociale. Inoltre il 44% dei britannici le preferisce Kate Middleton. Gli attacchi non finiscono qui. Il Mail On Sunday sfodera un altro gossip su Meghan Markle. A raccontarlo è la giornalista Katie Hind, la quale sostiene che nel 2013 Meghan sarebbe arrivata a implorarla affinché scrivesse dei pezzi su di lei.

Se ciò fosse vero l’attuale ricerca della privacy da parte della duchessa di Sussex potrebbe apparire incoerente. Tuttavia non possiamo tralasciare il fatto che l’esistenza di Meghan sia cambiata totalmente. Da Hollywood a Buckingham Palace gli equilibri sono mutati di pari passo con l’attenzione dei tabloid, fattasi sempre più stringente. Dunque non è da escludere che qualche limite possa essere stato superato (senza contare che col tempo la duchessa potrebbe aver cambiato idea sul concetto di gossip). In queste ore i giornali Marie Claire e Il Messaggero hanno lanciato un’altra indiscrezione. Harry e Meghan potrebbero decidere di rinunciare ai titoli nobiliari e vivere da privati cittadini. A dar voce ai rumors sono stati gli esperti di royal family Richard Fitzwilliams, Joe Little e Camilla Tominey. Secondo il loro parere le prove di questa presunta decisione sono da ricercare nei sottintesi dell’intervista per il documentario sul viaggio in Africa di Harry e Meghan. Tutto ciò che i Sussex non dicono, che lasciano intendere e la scelta di non volere alcun titolo nobiliare per baby Archie sarebbero, dicono gli esperti, indizi “eloquenti”.

Marie Claire sostiene che già nel 2008 Harry, allora soldato in Afghanistan, avesse confidato a un commilitone di non voler vivere a Windsor. Pare che il duca volesse liberarsi dalle “catene” del titolo e della corte e che sia stata la regina Elisabetta a convincerlo a desistere. Un’eventuale rinuncia ai titoli da parte di Harry e Meghan non assicurerebbe né la libertà, né la privacy (come visto per la possibilità del trasferimento). Anzi, la decisione potrebbe avere l’effetto opposto. Per ora, secondo i rumors, Sua Maestà avrebbe imposto una tregua “armata” in famiglia, ordinando al principe William e a Harry di partecipare con le loro famiglie all’evento ufficiale del Remembrance Day, il prossimo 10 novembre e di mostrarsi uniti e sereni. Dunque Meghan e Harry sarebbero in “trappola”? Forse no. La teoria del presunto trasferimento e l’ipotesi della rinuncia ai titoli è tutta da dimostrare, ma per quanto riguarda l’intromissione dei tabloid nella vita dei Sussex, non è escluso che si possa giungere a un compromesso.