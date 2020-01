Un nuovo lavoro per il Principe Harry?

La Megxit è diventata realtà, oramai. Meghan e il Principe Harry perdono il loro titolo nobiliare ma resteranno comunque legati alla famiglia dei Windsor. Saranno solo liberi di vivere la loro vita come meglio credono, ovvero lontano da regole e tradizioni, quelle tradizioni che fin dall’inizio la dolce Meghan non riusciva proprio a mandare già. Vivere come un cittadino qualunque ha però il suo prezzo. Gli ex duchi dovranno forse trovarsi un lavoro? Sicuramente sì, ma sarà un lavoro in linea con le loro intenzioni di ambasciatori umanitari.

E secondo le prime indiscrezioni che sono trapelate in rete, il primo ad aver trovato un vero lavoro con un regolare contratto, è proprio il Principe Harry. Si profila all’orizzonte sia una collaborazione con il colosso di Netflix che con quello di Apple tv. Come hanno riferito alcuni insider, il Principe insieme a Meghan ha tutte le intenzioni di esplorare il mondo della tv e dei nuovi media, occupandosi di programmi e documentari su temi legati all’ambiente e alla salute mentale. Una soluzione questa che sembra essere molto realistica. Tempo fa, come è stato riportato da un post condiviso sulla pagina instagram dei Duchi, Harry aveva già cominciato a discutere con Oprah Winfrey per la produzione di una serie tv che potesse affrontare il problema delle malattie mentali. Un progetto che è rimasto nel limbo, ma ora potrebbe diventare una realtà. Inoltre il ruolo del principe pare figurare anche in un nuovo progetto di Apple tv. Il neo-nato network telematico, contenitore di film e serie tv originali, avrebbe preso accordi con Harry per la realizzazione di una serie di documentari previsti nel corso del 2020. E dovrebbe figurare non solo come produttore ma anche come creatore.

Per quanto riguarda il colosso di Netflix la situazione sarebbe ben diversa, nel senso che il CEO sarebbe ben propenso ad accogliere nella squadra sia il Principe Harry che Meghan Markle per la realizzazione di prodotti originali. Se così fosse, i due ex duchi di Sussex, finirebbero per seguire le orme di Michelle e Barack Obama, i quali hanno fondato una piccola casa di produzione e siglando un accordo con Netflix. Anche in questo caso le news si rincorrono molto veloci, ma non sono ancora del tutto fondate. Queste indiscrezioni si uniscono a quella trapelata giorni fa. Prima di Harry si crede che Meghan abbia già firmato un contratto con la Disney. Dopo la Megxit, da quel che sembra, la vita dei duchi pare tutta in discesa.