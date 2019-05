Ciao Darwin, la concorrente mostra il lato b in diretta. Bonolis: "È matta?"

Anche questa edizione di Ciao Darwin si è conclusa con il botto. Oltre quattro milioni di telespettatori hanno seguito il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il pubblico, oltre ad essersi divertito con le decine di battute, colpi di scena e prove da superare, è rimasto abbagliato dalla bellezza inclassificabile di madre natura. Ema Kova, infatti, ha aperto e chiuso questa edizione con la sua bellezza.

Ma Ema non è stata l'unica bellezza ad aver ammaliato il pubblico. Durante un botta e risposta piuttosto concitato tra "umani" e "mutanti", una "umana" si è sentita tirata in causa e cosa ha fatto? Ha mostrato il suo lato b (decisamente perfetto). "Signorina, si copra - ha urlato Paolo Bonolis -. Ma cosa fa? È matta". E intanto dall'altra parte arriva il mutante che scendendo le scale si slaccia la cintura come a voler mostrare le sue parti intime. "Ma no fermo - lo blocca Bonolis -. Metta dentro quel coso...".

Neanche a dirlo il pubblico in studio è scoppiato in un grosso applauso (e boato). La sfida fra "umani" e "mutanti" si è fatta davvero di fuoco...