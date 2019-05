Ciao Darwin, Madre-Natura risponde alle critiche: "Di plastica ho solo la cover del cellulare"

La nuova puntata di Ciao Darwin, il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha visto le 2 compagini di concorrenti tra loro avversarie sfidarsi nella battaglia "Juve vs. Tutti". E nell'ottavo appunatmento-tv del format targato Mediaset, ad indossare il succinto bikini di Madre-Natura è stata la modella brasiliana Michelle Sander, che solo su Instagram vanta almeno 170mila follower.

Molto seguita via social, proprio su Instagram la Sander ha voluto ringraziare l'entourage di Ciao Darwin, per averla scelta tra le belle donne: "Grazie al team di ‘Ciao Darwin’ per avermi scelta tra tante belle donne. Questa esperienza non è stata soltanto mostrare il mio corpo, ma un insieme di cose... Una sfida, andare oltre a qualsiasi blocco e paura mentale, può sembrare facile ma tutti noi abbiamo le nostre insicurezze e complessità".

Ciao Darwin: Michelle Sander contro gli haters

Sul suo profilo ufficiale Instagram, la presunta ex-fidanzata di Niccolò Bettarini, il figlio che Stefano Bettarini ha avuto dal matrimonio con Simona Ventura, ha voluto rispondere alle critiche giunte da parte degli internauti che la tacciano di essere ricorsa in modo eccessivo alla chirurgia plastica e alla medicina estetica.

"Per i commenti negativi sotto la pagina dicendo che sono di plastica... l’unica cosa di plastica che ho è la cover del mio telefono, per il resto ho soltanto le protesi al seno. Sono metà Brasiliana e metà Tedesca, del 1998 e vivo in Italia", queste le parole che la modella Michelle ha riservato ai suoi haters, in risposta ai numerosi commenti critici giunti sul suo aspetto.

