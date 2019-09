Temptation Island Vip, Ciro Petrone fugge dal villaggio dei fidanzati e genera il caos

Lunedì 9 settembre prossimo partirà la seconda edizione di Temptation Island Vip e i piccoli spoiler svelati dal programma lasciano presagire che sarà una stagione di fuoco e fiamme.

In uno degli ultimi video pubblicati in anteprima dal profilo social del reality show di Canale 5, il protagonista è Ciro Petrone, concorrente di questa edizione in coppia con la fidanzata Federica Caputo, che ha generato il caos all’interno dell’Is Morus Relais. L’attore, incurante del regolamento che vige, della presenza dei bodyguard e dei consigli degli amici all’interno del villaggio, scavalca il muro che separa i fidanzati dalle fidanzate e, al grido di “Federica”, corre come un forsennato nel tentativo di rivedere la sua compagna di vita. I motivi di una simile reazione? Al momento restano sconosciuti, ma tale atteggiamento potrebbe ricondursi ad una eccessiva gelosia o, in alternativa, alla incapacità di Petrone di vivere per 21 giorni lontano dalla sua fidanzata.

Eppure, i due hanno deciso di partire per Temptation Island Vip quando la Caputo ha scoperto alcune chat e messaggi ambigui che Ciro si scambiava con altre donne. Da quel momento, la loro relazione si è incrinata e la fiducia è venuta meno. La loro prova d’amore, quindi, serve a lei per capire se Petrone l’abbia mai realmente tradita e a lui per comprendere quanto sia grande l’amore nei confronti della fidanzata. Chissà, quindi, se il loro “viaggio dei sentimenti” si fermerà prima dello scadere delle tre settimane o se, nonostante l’invasione di campo di Petrone, la calma verrà ristabilita e Ciro e Federica si ritroveranno per l’ultimo falò di confronto.