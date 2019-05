Clarissa Marchese e Federico Gregucci oggi sposi

Era scritto nel destino: Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono passati dallo studio di Uomini e Donne all’altare.

Il loro è sempre stato un rapporto speciale: fin dalla prima esterna i due si sono dimostrati complici ed era chiaro che il loro sentimento si sarebbe evoluto nel tempo. Vivono a Miami ma per il giorno più bello hanno optato per l’Italia. Oggi, dopo due anni e mezzo dalla scelta, la coppia ha pronunciato il fatidico “sì” nel Duomo di Capua.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono apparsi sereni durante i preparativi. Ogni passo è stato documentato sui social. “ Io sono super tranquilla ”, ha raccontato la sposa nelle sue storie Instagram, mentre era impegnata in trucco e acconciatura. Ma hanno “rischiato grosso”. Proprio un giorno prima della cerimonia hanno dovuto cambiare chiesa. Il matrimonio si sarebbe dovuto svolgere all’Abbazia di Sant’Angelo in Formis. La cosa non è di buon presagio, ma è stata trovata subito un’altra location e l’emergenza è rientrata in meno di 24 ore.

Durante la cerimonia i due sposi si sono lasciati travolgere dal momento: niente pianti, ma occhi a cuoricino e sorrisi a 32 denti. Molto toccante è stato l’arrivo dell’ex Miss Italia: indossava un bellissimo abito bianco a sirena, molto fasciante, e portava un bouquet di rose rosse in abbinamento con il rossetto. Dall’altra parte della navata c’era Federico, vestito con completo nero e papillon. Gli occhi parlavano al suo posto: decisamente era uno sposo super emozionato e proiettato verso il futuro. Al momento non sembra esserci in programma un pargoletto: Clarissa Marchese e Federico Gregucci vogliono godersi i momenti da neo-sposini.

Non è la prima coppia di Uomini e Donne che è riuscita a fare il grande passo: per esempio Cristian Galella e Tara Gabrieletto, e anche Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono convolati a nozze e stanno ancora insieme. Molte altri convivono e hanno dei bambini. Sicuramente Clarissa Marchese e Federico Gregucci si aggiungeranno a questa lunga lista di innamorati fortunati.