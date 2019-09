Clarissa Marchese è incinta, l'annuncio sui social

Sono passati pochi mesi dal matrimonio dell'ex Miss Italia Clarissa Marchese con Federico Gregucci. La coppia, che si era incontrata e innamorata all'interno del programma Uomini e Donne, ha coronato il suo sogno d'amore il 30 maggio scorso nel duomo di Capua, in provincia di Caserta. Oggi a quattro mesi di distanza da quel lieto evento ecco arrivare una nuova e bellissima notizia. Clarissa Marchese aspetta un bambino. A dare l'annuncio è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una dolce foto. La coppia è immortalata insieme sulla spiaggia, Gregucci inginocchiato davanti a lei le bacia con tenerezza la pancia già pronunciata.

La gravidanza, a quanto pare, è già avanzata ma l'ex tronista ha atteso i classici tre mesi per confermare la notizia: " Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero, Fede ed io amiamo già alla follia il nostro bimbo (o la nostra bimba!) ". La notizia non coglie però di sorpresa i fan della coppia. Clarissa Marchese non ha mai nascosto di desiderare un figlio quanto prima e agli inizi di luglio aveva spiegato, nelle storie di Instagram, che i lavori erano "in corso". Anche Federico Gregucci ha condiviso la foto sul suo profilo social scrivendo entusiasta: " Da un amore così grande non poteva che nascere una cosa così bella! Presto saremo in tre ". Clarissa Marchese e Gregucci, che vivono a Miami da diverso tempo, vorrebbero far nasce il bambino in America ma non è escluso che la Miss ci ripensi e decida di partorire in Sicilia dove si trova la sua famiglia.