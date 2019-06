"Vi immagino con le t-shirt dei cinesi". ​E il web massacra Clarissa Marchese

Il matrimonio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci è stato celebrato da pochi giorni e, ora che la coppia ha pubblicato alcune foto delle nozze, gli hater si sono scatenati. Questa volta, però, la ex Miss Italia non è riuscita a rimanere in silenzio e ha sbottato creando indignazione generale in rete.

Criticata in ogni aspetto della cerimonia, dalla chiesa alla sala ricevimenti passando anche per gli abiti e il make up, la Marchese non ha sopportato i giudizi feroci di chi ha tentato di rovinarle anche il giorno più bello della sua vita e si è lasciata andare ad uno sfogo che non ha messo a tacere i leoni da tastiera, ma li ha incattiviti ancora di più. “[...] Già vi immagino sedute sul vostro divanino, afflitte dalla vostra vita infelice, con le magliettine dei cinesi da 1,50 euro che vi sentite Anna Wintour criticando il mio Galia Lahav [...] – ha sbottato la neo moglie di Federico Gregucci, insofferente nei confronti di chi non ha apprezzato la scelta del suo abito da sposa – [...] Quando vedo quelle spose con il loro abitino anonimissimo, i capelli boccolosi di prima comunione ed un trucco insignificante [...]mi dico non tutte possono [...]”.