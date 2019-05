Claudia Cardinale mette all'asta i vestiti

Claudia Cardinale è una icona insuperabile del cinema italiano. I suoi film hanno scritto un pezzo fondamentale della storia dell’universo in celluloide e i suoi look hanno segnato l’evoluzione della moda. Gli ammiratori associano subito gli abiti indossati da Claudia alle pellicole di cui è stata stella incontrastata (basta un solo esempio, Il Gattopardo del 1963). Dal 2 al 4 luglio Sotheby’s inaugurerà nel suo “salotto” una mostra a entrata libera intitolata “Claudia Cardinale: la stoffa di una diva”, a cui si affiancherà un’asta, dal 28 giugno al 9 luglio, in cui i 130 outfit selezionati per la mostra potranno anche essere acquistati sul sito della casa d’aste.

Gli abiti sono una dimostrazione tangibile di bellezza, raffinatezza e del gusto di Claudia Cardinale in fatto di moda. Elle rivela che saranno in vendita e in esposizione non solo i capi indossati nei film, ma anche quelli sfoggiati nella vita privata e in occasioni mondane. Un esempio è il famoso pigiama ricamato con strass e perline, disegnato da Irene Galitzine, che la Cardinale indossò nella pellicola di Blake Edwards “La Pantera Rosa” (1963), stimato tra i 3500 e i 5000 euro. Oppure l’abito fuchsia firmato Livia, scelto per il primo red carpet a Cannes nel 1961 (stimato fra i 3000 e i 4000 euro).

Indimenticabile è anche il vestito di paillets nere indossato alla notte degli Oscar nel 1965 (valutato tra i 6000 e gli 8000 euro), o il costume da bagno (valore di base di 700 euro) legato al film “Né onore né gloria” (1966) interpretato con Alain Delon. Tra le creazioni in mostra e in vendita vi sono quelle di Rocco Barocco, Renato Balestra e Roberto Capucci. Si tratta di abiti da sera e da giorno, ma anche di cappotti e completi che coprono un arco di tempo che va dalla fine degli anni Cinquanta all’inizio degli anni Ottanta. Un frammento di Storia del cinema e della vita dell’attrice nata a Tunisi che finirà in collezioni private.