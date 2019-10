Claudia Dionigi: "Un figlio con Lorenzo Riccardi? Lo desideriamo"

Una delle coppie più amate di Uomini e Donne è quella composta da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, che sembrano essere intenzionati a costruire una famiglia insieme nonostante la giovane età.

I due si sono fidanzati davanti alle telecamere di Canale 5 a conclusione della scorsa stagione televisiva e, mentre molti loro “colleghi” si sono già detti addio, Lorenzo e Claudia sembrano essere sempre più innamorati l’uno dell’altra. Il loro sentimento cresce giorno dopo giorno e, dopo la convivenza, pare proprio che i due siano intenzionati ad allargare la famiglia. A raccontarlo è stata proprio la Dionigi che, rispondendo alle curiosità e alle domande di alcuni follower, ha ammesso che lei e Riccardi desiderano un bambino.