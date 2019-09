Claudia Lai all'Olimpico con la moglie di Dzeko

Claudia Lai è tornata allo stadio. Ma non alla Sardegna Arena di Cagliari, bensì all’Olimpico di Roma. La moglie di Radja Nainggolan ha approfittato del turno infrasettimanale del campionato di Serie A, che ha visto la squadra allenata da Paulo Fonseca sconfitta per 2-0 dall’Atalanta, per fare una sorpresa alla sua amica Amra Silajdžic, ovvero la moglie di Edin Džeko.

Le due hanno assistito alla partita in tribuna e hanno postato una foto insieme sui social, nella quale appaiono serene e sorridenti. “ Che grande amore, che forza immensa! Questa donna! ”, ha scritto la modella bosniaca su Instagram.

Claudia Lai: “Solo una parola… Grazie!”

“ Solo una parola... Grazie... Grazie Amra e grazie a tutti per avermi accolta con tanto amore ”: così Claudia ha condiviso lo scatto sui suoi account, accompagnandolo con l’hashtag #GrazieRoma. Pubblicata su Instagram, l’immagine ha raccolto oltre 12mila like nel giro di poche ore. La moglie di Nainggolan è ad una delle sue prime apparizioni pubbliche da quando sta lottando contro un tumore.

Dopo la foto in bianco e nero con cui si è mostra per la prima volta con il suo nuovo taglio di capelli, la donna, che dal centrocampista belga di nuovo al Cagliari ha avuto due bambine (Aysha di 7 anni e Mailey di 3), prosegue con la chemioterapia. Claudia della sua malattia non ha mai fatto mistero. La affronta a muso duro e ha deciso di raccontarla anche via social.

Tantissimi utenti hanno accolto con entusiasmo lo scatto e risposto con commenti d’incoraggiamento: “Bellissima foto e grandissima donna”, “Vai Ninja Sister... Spacca tutto!”, “Niente di più bello vederti sorridere... La tua forza, il nostro orgoglio”, “Siete entrati nel cuore dei romanisti e questo è un passo avanti! Tu lotta che noi ti coccoliamo!”, “Vedere te all’Olimpico passa anche la sconfitta”, “E comunque i capelli rasati ti stanno benissimo”.