Claudio Caniggia mostra le chat hot di sua moglie dopo le apparizioni in tv

In Argentina impazza l'affair di Claudio Caniggia con sua moglie Mariana Nannis. La donna da qualche tempo frequenta con assiduità le televisioni argentine e da qualche settimana è spesso ospite anche di Barbara d'Urso a Live – Non è la d'Urso. La bionda argentina ha iniziato una “guerra” contro suo marito, supportata dai figli, scatenando la reazione del marito, pronto a usare delle chat molto piccanti contro di lei.

Stando alle parole di Mariana Nannis, Claudio Caniggia farebbe uso di droghe e frequenterebbe una escort, che in realtà ufficialmente svolge il lavoro di giornalista. La donna appare molto sicura di quanto dice, supportata anche dal figlio Axel, che la scorsa settimana era presente in studio nel programma serale di Barbara d'Urso insieme alla madre. Le dure parole di Mariana Nannis su Canale5 sono arrivate fino in Argentina, dove Claudio Caniggia, dopo essersi difeso, è pronto a utilizzare delle presunte chat hot per dimostrare che Mariana Nannis soffrirebbe di qualche disturbo mentale.

A questo scopo, l'ex campione avrebbe parlato a Lucas Bertero, conduttore di “El diario di Mariana”, di questo scambio di messaggi. La messaggistica tra lui e la Nannis risalirebbe allo scorso 26 agosto, dopo che la donna già aveva denunciato i comportamenti poco rispettosi del marito in televisione. Le chat di cui sarebbe in possesso Caniggia da utilizzare contro la moglie sono in realtà due: una risale, appunto, ad agosto, dopo l'apparizione di Mariana in un programma argentino, la seconda, invece, risalirebbe a settembre, subito dopo la partecipazione a Live – Non è la d'Urso. L'intento di Caniggia è quello di dimostraRE che, se da una parte la ex moglie lo accusa in tv di essere un cattivo padre, di fare uso di droghe e di stare con una escort, dall'altra fa di tutto per riconquistarlo.