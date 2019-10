Caniggia: "Io drogato? Una bugia. Mio figlio manipolato da mia moglie"

Alexander Caniggia, figlio di Claudio ex attaccante di Atalanta, Roma, River Plate e Boca Juniors, è stato molto duro nei confronti del padre durante la trasmissione "Live Non è la d'Urso". Il primogenito dell'ex centravanti della nazionale argentina e della moglie Mariana Nannis ha attaccato così il padre: "Mio padre veniva a prendermi a scuola, poi mi lasciava in macchina e mi diceva di non andarmene, mentre lui intanto era in compagnia di prostitute”.

Qualche settimana fa la Nannis aveva attaccato duramente Caniggia affermando come il coniuge avesse una relazione con una prostituta: "Mio marito ha un’amante, una prostituta, che lo droga per avere i suoi soldi. Il mio primo obiettivo è quello di farlo ricoverare per tutta la cocaina che assume, perché non credo alle analisi che ha fatto. Inoltre, mio marito non parla più nemmeno con i figli. Se lui si è perso noi non abbiamo colpe".

Charlotte Caniggia, la sexy figlia dell'ex giocatore argentino aveva preso le distanze da questa diatriba pur mostrando il suo dispiacere: "I miei genitori? Sto bene. Parlo con entrambi ed è una situazione triste, ma non ho intenzione di dire nulla. Mi piacerebbe che stessero di nuovo insieme, ma oggi non lo vedo possibile. Non voglio commentare. Tutti i bambini vogliono che i loro genitori stiano insieme, ma non vedo un ritorno. Non mi interessa incontrare la ragazza di mio padre. Si dicono molte cose, ma è una bugia”.

In tutto questo caos mediatico ha voluto prendere parola il diretto interessato che ha smontato la tesi della moglie, protetto dalle accuse l'attuale compagna Sofia Bonelli e perdonato il figlio. Ecco le sue parole da Revista Caras: "Sono tutte false accuse su di me e su Sofia, è tutto il contrario di quello che dice Mariana. Ripeto, sono tutte false accuse. Solo un pazzo poteva credere a così tanti cretini insieme. Purtroppo lei ha manipolato Alexander. A proposito di Sofia posso dire che è una ragazza spettacolare e molto in salute. Al contrario di queste barbarie che dice Mariana. Questo deve essere molto chiaro. Tutto ciò lo ha inventato con i suoi amici casuali, che seguono i programmi. Tutto questo è fatto con estremo risentimento, con una cattiveria assoluta".