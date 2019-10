Claudio Canigia pubblica la chat choc e rivela: “La mia ‘ex’ moglie mi manda foto porno”

Nuova puntata della telenovela del calciatore Claudio Caniggia e di sua moglie Mariana a “Live non è la d’Urso", che questa sera passa “la palla” proprio all’ex calciatore che rivela cose incredibili sulla madre dei suoi figli. Mariana era già stata ospite due volte a “Live” e aveva raccontato come l’attuale fidanzata del marito Sofia, era in realtà una escort e la sua presenza era pericolosa per l’ex marito che a suo dire continuava a far uso di cocaina.

Ma gli echi della trasmissione, arrivati fino in Argentina dove la vicenda dei coniugi Caniggia, tiene banco da mesi, hanno sollecitato la risposta di Claudio che lancia una vera bomba. In un’intervista il calciatore racconta che la moglie in due occasione gli avrebbe mandato delle foto porno con delle scritte hot. La prima diceva pressappoco “Prendi il Viagra e vieni” corredata da una foto di lei nuda, e la seconda, irripetibile visto il contenuto vietato ai minori.

Ma Mariana, per niente toccata da questo, racconta che nessuno registra il telefono della moglie con nome e cognome: “Io ad esempio. il numero di Claudio l’ho registrato come Claudio Travesti, perché lui ama andare con i travestiti” . Imbarazzo in studio che non si placa neanche quando la d’Urso rivela a Mariana, che Caniggia ha intenzione di sposare Sofia e che con lei fa sul serio. “ Se vuole sposarla prima deve divorziare da me ” dice. “ Ma è vero che sei stata tu a scrivere quelle cose: ‘Prendi il viagra e vieni’ ”. “ Sicuramente - racconta Mariana - lui deve prendere il Viagra visto l’uso che fa di cocaina ”.