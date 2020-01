Claudio Lippi punge Amadeus: "Le donne le faccio stare avanti"

Il concetto di “passo indietro” espresso da Amadeus continua a far discutere nelle varie trasmissioni televisive e, inaspettata, è arrivata anche la frecciata di Claudio Lippi che, da La Prova del Cuoco, ci ha tenuto a dire la sua pur senza voler “fare polemica”.

Tutto è accaduto durante la puntata di ieri, 21 gennaio, del cooking show di Rai 1: Lippi, indossando il grembiule e intento a cucinare insieme alla sua ospite, si è lasciato scappare una frase che ha scatenato gli applausi del pubblico in studio e il “bravo” di qualcuno dei presenti. “ A differenza del mio amico Amadeus, io le donne le faccio andare avanti, non indietro – ha commentato, all’improvviso, Lippi che ha aggiunto - . Non è polemica eh! ”. L’ospite de La Prova del Cuoco, spiazzata, ha proseguito con la descrizione della sua ricetta - “ Ok, andiamo avanti e aggiungiamo per frullare... ” – mentre Elisa Isoardi non ha nascosto l’imbarazzo per l’intervento.

Con gli occhi sbarrati ed un mezzo sorriso, la conduttrice di Rai 1 ha preferito non alimentare il fuoco delle polemiche che negli ultimi giorni imperversano in Rai. “ Vado avanti, io sto zitta... ”, ha detto, laconica, la Isoardi che, già ai tempi della sua relazione con Matteo Salvini fu bersagliata dalla rete, dalle colleghe e dai media per aver dichiarato una frase simile a quella di Amadeus. Due anni fa, intervistata da Oggi, la conduttrice aveva specificato di essere orgogliosa dei successi politici dell’ex compagno e di non voler in alcun modo interferire nella sua carriera.

“ Sono orgogliosa dei risultati e dei successi che sta avendo una persona che fa parte della mia vita – aveva dichiarato - . Ora è il suo momento, ho il dovere di non confondere i piani, per amore e per rispetto. Una donna, anche se nota, deve sempre dare luce al suo uomo. La luce, il sostegno e la vicinanza spesso si danno facendo un passo indietro e stando nell'ombra ”. Anche in quel caso, apriti cielo! Il “passo indietro” scandalizzò l’opinione pubblica e in rete molti criticarono Elisa Isoardi accusandola di essere retrograda e di aver buttato via anni e lotte per l’emancipazione femminile.

Questa frase, oggi, ritorna ed esce dalla bocca di Amadeus scatenando una polemica che ha coinvolto spettacolo e politica. In merito, però, nonostante Claudio Lippi abbia chiaramente voluto esprimere il suo parere a riguardo, la Isoardi ha preferito tacere. Forse ricordando il linciaggio mediatico di cui fu vittima due anni fa o, forse, per rispetto nei confronti del collega Amadeus.