Notte di terrore per Marchisio: ​rapinato in casa da quattro uomini armati

Brutta avventura in tarda serata per Claudio Marchisio. L'ex giocatore della Juventus è stato vittima di una rapina nella sua abitazione di Torino, dove si trovava insieme a sua moglie.

Attorno alle 21.30 di ieri, martedì 29 ottobre, quattro persone hanno bloccato l'ex calciatore e sua moglie mentre i due si apprestavano a uscire dalla loro villa per andare a cena. I malviventi erano incappucciati e sotto la minaccia delle armi hanno costretto la coppia a tornare in casa per aprire la cassaforte e consegnare tutto il suo contenuto. Con la pistola puntata, Claudio Marchisio si è visto obbligato a fare quanto richiesto dai quattro incappucciati, che si sono poi rapidamente allontanati dall'abitazione con un ingente bottino fatto di gioielli e denaro contante, tutto il contenuto della cassaforte. Per il momento non è ancora stato reso noto l'importo della rapina ma stando alle prime stime si parla di un cospicuo valore economico.

L'azione si è svolta in maniera organizzata e piuttosto veloce, come se i quattro malviventi sapessero molto bene come muoversi per raggiungere l'obiettivo nel minor tempo possibile correndo pochi rischi. I rapinatori si sono poi allontanati con una vettura parcheggiata al di fuori del complesso residenziale in cui abitano Claudio Marchisio con la sua famiglia, fuggendo avvolti nel buio della notte.

L'ex calciatore della Juventus vive da circa quattro anni in un complesso residenziale di lusso nei pressi di Vinovo, dove la Juventus svolge i suoi allenamenti e non era mai stato oggetto di un simile episodio. Tanta paura per lui e sua moglie ma per fortuna nessuna grave conseguenza per la coppia, che ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine, già all'opera per individuare i malviventi.