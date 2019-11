Clive Owen sarà Bill Clinton in Impeachment: American Crime Story

La terza stagione di American Crime Story ha trovato il suo protagonista: sarà Clive Owen a vestire i panni dell’ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton.

Impeachment: American Crime Story, questo il titolo del terzo capitolo della serie tv creata da Ryan Murphy, inizia a prendere forma. Questa volta racconterà il sexgate, lo scandalo che ha travolto la presidenza di Bill Clinton durante il suo secondo mandato alla Casa Bianca.

I protagonisti della storia iniziano ad avere un volto nella serie. Monica Lewinsky, la stagista della Casa Bianca con cui Bill Clinton ebbe una relazione, sarà interpretata da Beanie Feldstein (Lady Bird e recentemente nella serie tv What We Do in the Shadows). La Lewinsky inoltre figurerà anche quale produttrice della serie stessa. Sarah Paulson, attrice nota nel panorama seriale per American Horror Story - altra serie tv di Ryan Murphy - e per la prima stagione della versione “crime” con cui vinse un Emmy e un Golden Globe, tornerà ora con il ruolo di Linda Tripp, amica di Monica Lewinsky che registrò le telefonate incriminanti. La giornalista Paula Jones, invece, tra le accusatrici di Clinton ai tempi in cui era governatore dell’Arkansas, sarà interpretata da Annaleigh Ashford (Masters of Sex).

Mentre ancora non è stata trovata l’attrice che dovrà interpretare l’allora first lady Hillary Clinton, le ultime novità ci portano l’attore che avrà il ruolo del marito Bill: si tratta di Clive Owen. Famoso per film quali Closer, I figli degli uomini, Inside Man ed il recente Gemini Man, è stato anche protagonista di una serie tv di spicco alcuni anni fa con The Knick, diretta da Steven Soderbergh e conclusasi senza una vera e propria fine con la sua seconda stagione. Clive Owen sarà inoltre impegnato nei prossimi mesi anche in Lisey's story, serie tv di Apple basata sul romanzo di Stephen King e prodotta da J.J. Abrams, in cui reciterà al fianco di Julianne Moore.

La nuova stagione di American Crime Story sarà basata sul libro di Jeffrey Toobin "A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President” e verrà trasmessa negli Stati Uniti su FX mentre in Italia dovrebbe arrivare prima su FOX Crime con probabile successivo approdo anche su Netflix, come avvenuto per le due precedenti.

Ryan Murphy, quindi, dopo la stagione numero nove di American Horror Story, dal titolo 1984, attualmente in corso, e The Politician uscita lo scorso settembre su Netflix, prepara un nuovo capitolo di American Crime Story che conferma cast e trama di grande importanza.