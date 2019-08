Clizia Incorvaia cade durante uno shooting fotografico

Clizia Incorvaia, dopo la scottante vicenda del triangolo amoroso con il marito Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio, é sempre più richiesta. Il suo lavoro di modella è influencer non si arresta soprattutto in questa calda estate da single. Nell'ultimo servizio fotografico però la bella bionda siciliana ha avuto un piccolo incidente di percorso ripreso dalla troupe di lavoro.



Spettacolare scenario dello shooting fotografico la Scala dei Turchi "White Wall", l'imponente scalinata rocciosa totalmente bianca a picco sul mare in provincia di Agrigento. Clizia Incorvaia si trovava insieme al team di lavoro sulla scalinata pronta a posare per il fotografo Gianluca Saragó. Durante una camminata verso gli obiettivi, con indosso un succinto costume intero rosso, la siciliana è scivolata rialzandosi poco dopo. Tutta colpa della superficie liscia della location che, nonostante la siciliana camminasse a piedi nudi, l'ha tratta in inganno. Dopo l'iniziale spavento degli addetti ai lavori (che stavano girando anche il video), Clizia Incorvaia si è rialzata con agilità scoppiando a ridere. Una "caduta di stile" come l'ha commentata lei stessa sui social postando il video della caduta.



Un video è diventato subito virale, finito nelle tendenze di Instagram (difficile capire quanti like dopo la recente modifica alla piattaforma), e ha attirato l'attenzione di follower e fan di mezzo mondo. Un piccolo siparietto, secondo molti addirittura recitato e non del tutto vero, che però non ha fermato i lavori, proseguiti con gli scatti fotografici del celebre fotografo.