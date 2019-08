Clizia Incorvaia confessa: "A 18 anni mangiavo una mela al giorno"

Clizia Incorvaia ha rivelato un periodo difficile della sua vita e di quanto il suo rapporto con il cibo fosse complicato a 18 anni. Dopo la burrascosa rottura con il marito Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni, e il presunto tradimento con l’amico di lui, l’attore Riccardo Scamarcio, la bella siciliana si sta dedicando al suo lavoro di influencer e proprio attraverso i social ha svelato momenti difficili vissuti in passato.

Attraverso le stories del suo account Instagram, infatti, Clizia Incorvaia ha raccontato di aver avuto problemi alimentari nel periodo in cui faceva la modella, a 18 anni, un lavoro che l’ha portata a fare letteralmente la fame. " Ho avuto problemi alimentari quando ero più piccola – spiega la Incorvaia su Instagram - quando facevo la modella, dai 18 ai 23 anni. Quando lo fai per lavoro è difficile, loro ti controllano ogni due settimane, se metti su due chili è una tragedia, ti pesano, prendono le misure… così ho iniziato a mangiare una mela al giorno. A un certo punto ho fermato il mio metabolismo completamente e non ero neanche così magra e non dimagrivo neanche. Mi sono preoccupata. Non mangiavo nulla, faccio la fame, buttavo i biscotti per non mangiarli, era una cosa estrema e non dimagrivo. In realtà oggi mi concedo tutto ma con moderazione, anche la trippa se mi va, ma non mangio i dolciumi che secondo me è quello il segreto ".