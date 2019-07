Clizia Incorvaia: "Dopo la separazione trovai Sarcina a casa con una"

Aveva promesso di raccontare la sua verità dopo le accuse di Francesco Sarcina e, Clizia Incorvaia, ha mantenuto la parola. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, la ex moglie del frontman de Le Vibrazioni ha spiegato quanto accaduto tra lei, l’ex compagno e Riccardo Scamarcio, indicato dal cantante come l’amante della influencer.

“ Io e lui (Francesco Sarcina, ndr) ci eravamo già lasciati – ha chiarito Clizia Incorvaia - . Io specifico meglio le date: il 16 novembre, avevamo firmato il ricorso per una separazione consensuale, avviata a settembre. Di quanto è successo dopo non sono tenuta a render conto. Ma posso dire che ero uscita di casa il 13 novembre e, due giorni dopo, torno a prendere dei vestiti e lo trovo in cucina con una tipa ”. Parole dure quelle della donna, che ha scelto di parlare pubblicamente della sua vita privata perché vittima di una gogna mediatica che l’ha portata a subire insulti di ogni genere sui social. “ Davanti a tanta tristezza, mi sono detta: devo insegnare questo a mia figlia Nina? – ha aggiunto - . Mi sono risposta che, invece, le insegnerò ad amare e rispettare gli altri e andrò a testa alta fra i frustrati che sfogano il malessere in una caccia alla strega, sparando a zero non sapendo la verità ”.

Ed è proprio la verità che Clizia Incorvaia ha intenzione di rendere nota, sottolineando ancora che quanto successo con Scamarcio è stato a separazione avvenuta, ma di lui non ha alcuna intenzione di parlare. “ Quello che è successo oppure no è la mia vita privata – ha detto - . Nessuno chiede a Sarcina delle sue situazioni in giro per l’Italia, in ristoranti con donne sempre diverse di cui mi arrivavano notizie e foto. Io non racconto cosa faceva lui, ma durante il matrimonio io sono stata monogama. E prevengo la domanda successiva: ora, non sto con Scamarcio né con altri ”.