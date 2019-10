Clizia Incorvaia rincara la dose: "Sarcina mi ha umiliata, il divorzio in mano agli avvocati"

Clizia Incorvaia è tornata a parlare della separazione da Francesco Sarcina e dopo l'intervento a Live: non è la d'Urso di domenica 13 ottobre tramite le pagine del settimanale Di Più. Clizia ha spiegato in che rapporti è ora con il suo quasi ex marito e ha raccontato ulteriori dettagli sulla separazione.

“ Siamo dagli avvocati per la separazione e vorrei che fosse più civile possibile. Non sarà facile, perché suo padre mi ha molto deluso. Al momento il signor Sarcina, che di mestiere fa la rockstar, mi dà 500 euro per il mantenimento di nostra figlia. E non contribuisce a nessuna altra spesa ”, ha affermato Clizia Incorvaia al settimanale. In questo momento la donna si fa carico tutto il necessario, anche del mutuo per la casa in cui abita con la bambina. L'influencer ha dichiarato di non volere “ la sua elemosina ” ma, anzi, desidera che la situazione giunga a conclusione nel più breve tempo possibile.