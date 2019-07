Clizia Incorvaia attacca Sarcina: "Un vero genitore non si sazia del proprio ego"

La fine del matrimonio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina ha generato un vero e proprio caos: il presunto tradimento di lei con Riccardo Scamarcio ha scatenato l’odio degli internauti e, adesso, la influencer risponde per le rime ad alcuni di loro e all’ex compagno.

Accusata di aver confessato il tradimento con l’attore pugliese solo mesi dopo un tentativo di ricongiungimento coniugale da parte del frontman de Le Vibrazioni, Clizia Incorvaia era già intervenuta sui social dichiarando che presto avrebbe raccontato la sua verità. Ma l’odio del web non si è arrestato e, nelle ultime ore, la ex moglie di Sarcina ha pubblicato nelle sue Instagram story le offese, gli insulti e le ingiurie ricevute da quando sono state rese pubbliche le cause della fine del suo matrimonio con il cantante.

Oltre ai giudizi molto violenti di numerosi internauti, però, la Incorvaia ha ricevuto altrettante attestazioni di solidarietà da parte di chi la segue da tempo sui social e, proprio a coloro che l’hanno difesa strenuamente, Clizia ha inviato un messaggio che è apparso anche come una frecciatina nei confronti dell’ex.