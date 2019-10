Clizia Incorvaia torna a parlare di Sarcina: "Ho visto le chat"

Torna a “Live non è la d’Urso” Clizia Incorvaia, l’ex moglie del cantante Francesco Sarcina accusata con un’intervista del cantante di averla tradita con il suo migliore amico nonché testimone di nozze Riccardo Scamarcio.

La volta scorsa la Incorvaia aveva raccontato la sua versione dei fatti, dicendo che con Scamarcio c’era stato solo un bacio e che l’intervista dell’ex marito l’aveva esposta ad una gogna mediatica e raccontava la sua versione dei fatti. Questa settimana, Barbara l’ha voluta di nuovo in studio non dopo aver sentito la versione di Francesco Sarcina, che però non vuole comparire, e che ha detto che quelle raccontate da Clizia sono tutte bugie.

“ Nega cosa? -risponde arrabbiata la Incorvaia- io ho tutte le chat che lui si scriveva con le ragazze sui social, e dopo la mia intervista sono stata invasa dalle telefonate di ragazze che hanno avuto relazioni più o meno lunghe con lui ”. La cosa però non piace ad uno degli opinionisti che la attacca: “ Ma tu dove vuoi arrivare? Vuoi il sangue? Ma lo sai che tua figlia porta il suo cognome? ” “ Io voglio raccontare la verità - sbotta Clizia - perché lui mi ha sottoposto ad una gogna mediatica, mi ha impedito per due anni di uscire da casa perché diceva che la band si era appena rimessa insieme e io potevo interferire ”.

Ma la cosa che lancia sospetti e anche ombre oscure è quella di Giovanni Ciacci, molto amico della Incorvaia che la difende, perché con lei ha passato un’estate intera e sa come si è comportata anche e soprattutto nei confronti della bambina.