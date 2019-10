Il commento choc di un hater sul profilo di Nadia Toffa: "Godo"

Poco più di due mesi fa, Nadia Toffa moriva dopo una lunga battaglia contro il cancro e, ad oggi, sono ancora tanti i sostenitori della conduttrice de Le Iene che esprimono tutto il loro affetto nei suoi confronti postando commenti pieni di affetto.

Nonostante siano tanti coloro che ricordano sempre la Toffa con grande stima, sul suo profilo Instagram è apparso anche il commento choc di un hater che ha fatto davvero rabbrividire. Sull’ultimo post pubblicato sul profilo Instagram di Nadia Toffa all’indomani della sua prematura scomparsa in cui la conduttrice sorride felice con la madre, le sorelle e i nipoti, uno dei tanti utenti della rete animati da odio infondato ha commentato: “Godo”.

Una esternazione che ha fatto rabbrividire quanti, facendo capolino sul profilo social della conduttrice, sono stati costretti a scontrarsi con tanta violenza. E non sono mancati coloro i quali hanno attaccato l’utente che si nasconde dietro quel profilo. “Vergognati”, hanno scritto in tanti, “I tuoi genitori lo sanno come usi i social? Vorrei dire loro che hanno fatto un pessimo lavoro”, ha aggiunto qualcun altro. Tra i tanti messaggi che ricordano Nadia Toffa per la sua bontà, semplicità, schiettezza, solarità, questo commento così violento quanto infondato e privo di qualunque tipo di giustificazione, fa davvero riflettere su come, in alcuni casi, i social vengono utilizzati e sul perché l’odio inizi a diffondersi proprio attraverso mezzi di comunicazione nati, un tempo, per avvicinare. E non per allontanare.

Nadia, tuttavia, ha sempre combattutto contro gli hater prima della sua malattia, ma anche dopo, quando iniziò ad essere accusata di non essere realmente malata di cancro, di voler lucrare usando il cancro e di essere una malata privilegiata perchè nota grazie al suo lavoro nel mondo dello spettacolo. A loro, la Toffa aveva sempre risposto con il sorriso e, forse, anche in questo caso avrebbe fatto così.