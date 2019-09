Un concerto per Madonna a Napoli nel 2020? "Ci sono numerosi contatti e confronti"

Secondo le indiscrezioni che sono trapelate da Il Corriere, all’orizzonte si intravedono grosse novità per il nuovo tour di Madonna. Partito il 17 settembre a New York, la celebre artista sarà impegnata con la promozione di "Madame X" fino al 23 febbraio del 2020, data in cui a Parigi, calerà il sipario sul tour. L’Italia non è compresa nel lungo viaggio che è stato intrapreso da Madonna, ma potrebbero esserci delle novità.

Madame X è un tour più intimistico, che non si svolge negli stadi, ma bensì nei teatri, per un’esperienza che possa coinvolgere maggiormente gli spettatori. Molte sono le location che si sono messe a disposizione per ospitare Madonna e il suo entourage, tutte tranne La Scala di Milano che avrebbe rifiutato di ospitare la celebre regina del pop. Tutto ciò avrebbe spinto la sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, Rossana Purchia, ad avanzare la disponibilità e ospitare lo show di Madonna. Le news che sono trapelate in rete affermo di un la dialogo ferrato fra lo staff del Teatro e quello della pop star. "Abbiamo avuti numeri contatti – afferma la sovrintendente -. Sarei molto felice di ospitare Madonna al San Carlo per una tappa del suo tour. Stiamo parlando di tutti i dettagli con il manager".

Si ipotizza che il probabile concerto di Madame X potrebbe essere in programma in Italia per il Marzo del 2020, dopo la tappa parigina. Non resta che attendere l’ufficialità del rumor.