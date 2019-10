Confessione di Francesca Cipriani ricoverata in ospedale: "I senzatetto nei bagni"

In una nuova puntata di Pomeriggio 5, il talk-show pomeridiano condotto da Barbara d'Urso, l'ex naufraga de L'isola dei famosi, Francesca Cipriani, ha concesso un'intervista esclusiva. Nel nuovo appuntamento tv, la showgirl divenuta celebre agli occhi del pubblico per via della sua partecipazione a La pupa e il secchione si è lasciata andare ad una confessione choc circa il ricovero subito per un virus gastrointestinale che l'ha recentemente colpita. L'ex isolana sospetta di essere rimasta vittima di un'intossicazione alimentare ed è stata costretta a farsi ricoverare d'urgenza in ospedale.

Tra i primi sintomi della sua patologia, la Cipriani ha dovuto fare ben presto i conti con l'abbassamento della pressione e le allucinazioni. "Si era abbassata troppo la pressione- ha fatto sapere l'ex naufraga a Pomeriggio 5-. Ho visto San Pietro che mi voleva consegnare le chiavi. Gli ho detto di riprovare più tardi".

Francesca Cipriani e il ricovero in ospedale

Dopo le prime dichiarazioni riportate in chiave ironica, l'ex isolana ha poi colto l'occasione per fare una vera e propria denuncia in tv della realtà che ha dovuto vivere tra le mura dell'ospedale, dove -per via della mancanza di wi-fi e di campo sul suo dispositivo cellulare- non è riuscita a contattare i suoi cari né ad essere contattata dalla madre, che "ha problemi al cuore": "Durante la nottata avrò perso tre chili, mi stavo prosciugando. Ho perso tutti i liquidi del corpo, ero disidratata... è una cosa grave". "Sono arrivata in questo ospedale che già stavo malissimo - aggiunge l'ospite nel salottino della d'Urso, che poi rivela delle indiscrezioni choc-. Ora, senza nulla togliere ai senzatetto, i bagni erano perennemente occupati da senzatetto. Dovrebbero esserci delle strutture preposte. Quando dovevo andare in bagno uno era occupato da uno di loro, nudo, che si stava facendo il bagno... Li hanno accolti nel pronto soccorso per lavarsi".