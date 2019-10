Conversano ancora contro Serena Enardu: "Chi nasce tondo non muore quadrato"

L’ultima puntata di Temptation Island Vip è stata seguita anche da Giovanni Conversano che, tramite Instagram story, si è scagliato ancora una volta contro Serena Enardu.

Nell’appuntamento conclusivo con il reality show di Canale 5, Pago e la Enardu hanno deciso di mettere fine alla loro storia d’amore. Lui, pur essendo innamorato, ha compreso che non si “può amare per due” e ha lasciato la fidanzata libera di proseguire la sua vita lontano da lui. Serena, affranta per quanto accaduto, è stata consolata da Alessia Marcuzzi e, rientrata nel villaggio delle fidanzate, ha chiesto di poter incontrare il single Alessandro. Un atteggiamento che non è stato compreso da molti spettatori e che ha scatenato svariate reazioni sul web.

Tra queste, spunta proprio quella di Giovanni Conversano che, già agli esordi della coppia a Temptation Island Vip, si schierò contro Serena Enardu accusandola di aver finto di essere una “santa” quando, in realtà, non si è mai comportata da tale durante la loro relazione. La fine della storia con Pago e l’incontro con il tentatore Alessandro, quindi, hanno dato a Conversano nuovi spunti per esprimere il suo parere su Serena e, attraverso una Instagram story, si è lasciato andare ad un commento molto eloquente.