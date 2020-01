Come coppia c’è futuro per Jennifer Aniston e Brad Pitt? I fan ci sperano ancora

Per un lungo periodo di tempo sono stati una tra le coppie più amate di Hollywood. Jennifer Aniston e Brad Pitt hanno insegnato ai fan cosa vuol dire la parola amore, peccato però che almeno per loro, il finale è stato dolceamaro. I due si sono separati nel 2005 dopo un lungo matrimonio, e la rottura dell’idillio è stata causata da Angelina Jolie. Galeotto è stato il film "Mr. & Mrs. Smith", in cui Pitt ha recitato insieme alla Jolie. Nella celebre pellicola hanno interpretato due agenti sotto copertura in crisi matrimoniale, nella realtà invece i due si sono amati alla follia. Per Jennifer Aniston non è stato facile rimettersi in sesto, ma a distanza di anni da quella triste separazione, il filo rosso che li lega è più forte che mai. E ora i fan sperano in un ritorno di fiamma.

Sia la Aniston che Pitt sono single. Jennifer nel febbraio del 2018 ha chiuso la relazione con Justin Theroux, Brad invece dal 2016 ad oggi è impegnato in una difficile battaglia per il divorzio da Angelina Jolie. Nell’ultimo periodo, come riportano alcuni gossip che sono trapelati in rete, tra i due ci sarebbe stato un sostanziale avvicinamento tanto da far pensare a un ritorno di fiamma. Molti sono stati i rumor che si sono rincorsi sulla Aniston e Pitt. Come gli avvistamenti sulle sponde del lago di Como, oppure il regalo che l’attore avrebbe fatto alla sua ex per cercare di riconquistarla. Tutti pettegolezzi, ma qualcosa è cambiato. Durante la cerimonia dei Golden Globe che si è svolta il 5 Gennaio a Los Angeles, sia Jennifer Aniston che Brad Pitt erano presenti alla kermesse. Lei era in corsa come miglior attrice in una serie drammatica – è stata una famelica giornalista in The Morning Show – lui ha vinto come Miglior Attore non protagonista per la sua interpretazione in C’era una volta a … Hollywood. E durante il discorso che è stato tenuto da Brad Pitt, mentre ringrazia tutti per il premio ricevuto, a nessuno è sfuggito lo sguardo sognante di Jennifer Aniston. Inquadrata dalla telecamera mentre Pitt era sul palco, ha rivolto un dolce sguardo al suo ex che valeva più di mille parole. Uno sguardo carico di fierezza e di desiderio. È bastato un’inquadratura di pochi secondo per scatenare il panico in rete.

I due torneranno ad amarsi? Chi può dirlo. Per ora entrambi tacciono sui rumor e si godono questo periodo di rinnovato successo artistico.