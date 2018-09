Corona attacca la Lucarelli: "Non ti vogliono in televisione..."

Ancora uno scontro tra Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona. Tra i due non scorre buon sangue, questo è risaputo. E stavolta ad andare all'attacco è l'ex fotografo dei Vip, che ha commentato il mancato accordo tra la giornalista e la Rai per una sua presenza a Domenica In.

La presenza della Lucarelli, dopo le tante voci sul tema, è salata e a confermalo è stata lei stessa a davidemaggio.it: "Purtoppo la Rai ha un budget che non ho ritenuto idoneo, soprattutto considerato il fatto che ho un autunno complicato lavorativamente perché ho in uscita due libri in pochi mesi". Come riportato da Lettera 43, la giornalista ha poi lanciato una provocazione ironica (o forse no?) in direzione di Fabio Fazio: "Bastava togliere lo 0,002 per cento a Fabio Fazio, ma niente, sono proprio la figlia della schifosa.

E oggi ha colto la palla al balzo Fabrizio Corona. In una storia su Instagram, riporta Libero, il fotografo si è rivolto così verso la Lucarelli: "O hai il solito uccellino perché vivi di cazz... che non puoi comprovare?". E ancora: "Ho letto che la Rai non ti ha dato il tuo budget richiesto per Mara Venier. Sai selvaggiona ti insegno una cosa: quando ti vogliono in tv i soldi li trovano sempre. Sempre! Quindi non ti vogliono".