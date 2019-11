Malore per Catherine Deneuve: è in gravi condizioni

Sarebbero molto gravi le condizioni di Catherine Deneuve. La famosissima attrice francese, nella notte del 5 novembre, sarebbe corsa in ospedale per un malore. Dopo la diffusione delle prime indiscrezioni che sono trapelate su Le Parisien, l’agenzia Ansa ha confermato le condizioni della Deneuve.

Come riportano le notizie, l’attrice 76enne, sarebbe arrivata in ospedale in condizioni gravi e da non sottovalutare e, per lo più necessita di esami più approfonditi. Alcune fonti vicine cercano di tranquillizzare gli animi affermando che il malessere è dovuto solo a una "botta di stanchezza" dato che, ancora oggi, Catherine Deneuve ha un’agenda fitta d’impegni. Solo nell’ultimo mese l’attrice è stata impegnata in ben due set cinematografici, come per il film di Emmanuel Bercot dal titolo "De Son Vivant" con Benoit Magimel.

La notizia del suo malore si è diffusa nell’arco di pochi minuti ma le informazioni in merito alle sue condizioni di salute sono ancora molto vaghe. L’attrice è in ospedale per accertamenti, quindi non resta che aspettare per conoscere ulteriori dettagli in merito. Icona del cinema di ieri e oggi, Catherine Deneuve ha segnato una pagina molto importante della cultura cinematografica. Donna eclettica e di stile è un’attrice molto amata anche in Italia. Di recente è stata ammirata al Festival del Cinema di Venezia, al fianco di Juliette Binoche, nell’opera "La Verità". Sempre magnetica con quel suo algido sorriso, Catherine Deneuve ha stregato i fan esibendo una bellezza senza tempo.

Non solo attrice ma anche ambasciatrice dell’UNESCO. È considerata una fra le donne più influenti di tutto il cinema europeo, vincitrice di diversi riconoscimenti come la Coppa Volpi alla kermesse veneziana, un Orso d’Argento al Festival di Berlino, un David di Donatello e ben due Premi Cesar. Ha ricevuto anche una candidatura come Miglior Attrice Protagonista nel 1992 per il film "Indocina". Nel 1956 è l’anno del suo debutto ne "I Collegiali" e da lì in poi ha preso parte a una serie di grandi film. Non solo drammi ma anche commedie di stile e dall’humor nero. È celebre anche in America dato che nel 2006 ha preso parte in un solo episodio alla serie "Nip/Tuck" sulla chirurgia estetica.