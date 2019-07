"A Corte bisogna scoprire l’attenzione per i dettagli". Ecco il test per lavorare al fianco della Regina Elisabetta

In Inghilterra molti ambiscono a lavorare alla corte inglese e, soprattutto, al fianco della Regina Elisabetta. Ma non è facile, anzi è un compito molto difficile. Ci sono delle regole ben precise da rispettare e bisogna star attenti anche al più piccolo particolare, per impedire che la sovrana possa compiere un errore.

In un documentario che è stato interamente dedicato alla famiglia reale dal titolo "Secrets of The Royals Servants" è stata ascoltata un’esperta di Palazzo, la donna che seleziona i candidati per stare al fianco di Elisabetta e dei reali inglesi. Tracy Waterman afferma di allenare con scrupolo le governanti e i maggiodomi reali. "C’è una sostanziale differenza fra chi lavora in un hotel a cinque stelle e chi lavora al servizio della Regina. A Corte bisogna stare attenti ai dettagli –rivela-. C’è un test in particolare con cui metto alla prova i candidati. Si tratta di posizionare una mosca morta sul caminetto o sul tappeto. A quel punto dico al candidato di guardarsi intorno. Poi indico il tappeto o il camino decantando la loro preziosità, sperando che si possano accorgere della mosca – continua -. È un ottimo test, ma ha una percentuale molto bassa di successo. Eppure è tra queste persone che scegliamo il personale della Regina".

Test o non test, essere un maggiordomo o una governante della Regina, significa anche rispettare il protocollo e firmare un durissimo accordo di riservatezza.