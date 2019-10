Cosa ci fa Ed Sheeran a casa di Harry e Meghan?

Perché Ed Sheeran ha citofonato a casa dei duchi del Sussex? È la domanda che si sono poste tantissime persone dopo aver visto il video condiviso dal profilo Instagram ufficiale di Harry e Meghan Markle. La clip è diventata virale e sono stati tantissimi quelli che hanno visto e commentato la clip, dove emerge con evidenza la netta somiglianza tra Ed Sheeran e il principe Harry, entrambi con una scompigliata zazzera rossa.

Il cantante di Perfect viene inquadrato che suona alla porta di casa e ad aprirgli non è uno degli uomini della servitù di palazzo ma è il principe in persona. Una curiosità che ha attratto l'attenzione di quanti hanno visto il videp è la melodia suonata dal campanello, che avvisa dell'arrivo di una persona sulle note di God save the Queen, l'inno nazionale del Regno Unito.

Diverse sono le versioni sull'effettiva location della clip. Secondo alcuni quello sarebbe davvero Frogmore Cottage, ossia l'effettiva residenza dei duchi del Sussex mentre, secondo altri, potrebbe essere Ivy Cottage, l'appartamento che le principesse di York hanno avuto per lungo tempo a Kensington Palace.

Il realtà, la piccola clip che è stata pubblicata sul profilo dei duchi del Sussex non è altro che un teaser trailer di un progetto che vedrà la luce domani. Nel video si vede Ed Sheeran che, dopo aver suonato, chiede a Harry il permesso per entrare in casa con le telecamere, autorizzazione ovviamente concessa. A dispetto di quel che potrebbe sembrare, non si tratta di una candid camera o di uno scherzo ma è il promo per il World Mental Health Day che si terrà domani, 10 ottobre, in tutto il mondo e che vedrà come testimonial proprio Harry e Ed Sheeran.