Costantino Della Gherardesca cade durante le riprese di un programma e si frattura una costola

Brutta giornata quella di ieri per Costantino Della Gherardesca. Il popolare conduttore del programma "Pechino Express" è stato vittima di una caduta accidentale mentre stava effettuando delle riprese con una troupe televisiva. Mentre si trovava per le vie di Napoli, Costantino ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra. Nell'impatto, però, una costola si è incrinata procurandogli molto dolore.



Il presentatore si è accorto immediatamente della serietà della cosa, a causa della difficoltà respiratoria e del dolore persistente. Ha così chiesto di essere accompagnato al pronto soccorso cittadino per essere visitato. In un primo momento la vicenda ha assunto tratti ironici con video pubblicati sui social dove Costantino Della Gherardesca ha accusato scherzosamente la troupe di "fregarsene" del suo dolore. Poi è stato accompagnato al pronto soccorso per gli accertamenti di rito. Dopo alcune ore di attesa e un Rx al torace, ecco arrivare la diagnosi: infrazione (frattura) alla costola. Nessuna terapia, solo riposo e niente sforzi. A spiegarlo è stato il medico di turno che Costantino Della Gherardesca ha ripreso in un video pubblicato sui social: " Non si può fare niente, né operarlo né altro. Niente sforzi e riposo, farà male quando respira ".

Sempre attraverso Instagram l'eclettico presentatore ha fatto sapere di esser tornato già sul set per terminare le riprese insieme alla troupe. In attesa di guarire al meglio, lui si prepara a condurre ancora una volta "Pechino Express". Alla presentazione dei Palinsesti Rai avvenuta negli scorsi giorni, Costantino Della Gherardesca è stato infatti confermato alla guida del programma di viaggio targato Rai Due.