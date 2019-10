Costanza Caracciolo contro Fedez: "Meglio essere velina che ignorante"

Costanza Caracciolo non ha affatto gradito le esternazioni fatte fa Fedez sulle Veline, dichiarazioni che gli sono costate l'ennesimo Tapiro d'Oro. La compagna di Bobo Vieri ha manifestato tutto il suo disappunto sui social, commentando il video della consegna pubblicato sulla pagina Instagram della trasmissione. " Ancora nel 2019 utilizzano il termine 'veline' ingiustamente per identificare altro genere di donne, che con ognuna di noi non ha niente a che vedere! ", ha sbottato la Caracciolo, che è stata tra le prime a commentare il post social.

Nell'ultima puntata di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato la statuetta al rapper italiano, reo di aver accusato le veline di esser serve del clientelismo televisivo. Fedez, tempo fa, aveva pubblicato un video nel quale lanciava pesanti accuse: " Le vostre figlie avevano il sogno di diventare veline e per riuscire a farlo dovevano fare cose poco edificanti come leccare il c*** a destra e sinistra o uscire con vecchi bavosi ". Dichiarazioni durissime che Staffelli ha riproposto al cantante, chiedendogli di fare nomi e cognomi delle veline coinvolte in questo tipo di "affari". Fedez è stato così costretto a scusarsi: " Forse ho generalizzato e mi dispiace, forse ho sbagliato a dire veline ", rimanendo però sulla sua posizione.



Scuse che sono valse a poco a giudicare dalla reazione di Costanza Caracciolo ma che, soprattutto, hanno innescato una polemica con altri utenti di Instagram. " Purtroppo te come tanti altri siete ignoranti - ha risposto ad un follower la Caracciolo - continuate ad 'ignorare' il termine e il ruolo che rivestono le 'veline'. Feste, calciatori e vita frivola: hai mai vissuto con una velina? Conosci una velina? Hai mai passato un giorno da velina? 'Potevate andare in biblioteca?' Pensi ancora che l’abito faccia davvero il Monaco? Preferisco essere accostata a tutto ciò che hai detto altre 100 mila volte, che a morire da 'ignorante' ".