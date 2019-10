Tapiro a Fede: "Veline? Per riuscire a farlo..."

Nel corso della nuova puntata di Striscia la notizia, trasmessa in prima serata lo scorso venerdì 11 ottobre, sono andate in onda le esclusive immagini della consegna del tapiro d'oro a Fedez. Il rapper di Cigno Nero è stato raggiunto a Milano dall'inviato del tg satirico di Antonio Ricci, Valerio Staffelli.

E il motivo legato alla consegna del tapiro in questione risiede in alcune dichiarazioni lanciate da Fedez su Instagram. Attraverso il noto social, il rapper aveva sostenuto che le ragazze che avessero custodito nel cassetto il sogno di diventare veline e concorrenti del ‘Grande Fratello’, "per riuscirci dovevano fare cose poco edificanti, leccare c**i a destra e a manca, uscire con vecchi bavosi...".

Fedez riceve il tapiro d'oro

"Mi può dire quali, tra queste, è uscita con qualche vecchio bavoso o ha leccato c**i a destra e a manca?": quest'ultimo è il quesito che Staffelli ha posto al consorte di Chiara Ferragni, mostrando proprio al cantante l'elenco delle veline che hanno danzato sui banconi di Striscia.

Un intervento, quello dell'inviato, a cui è seguita la pronta risposta dell'artista attapirato, che ha un po' fatto dietrofront: "Probabilmente ho generalizzato e ho sbagliato, però rimane il fatto che può essere successo che nella storia della televisione qualcuno abbia fatto favori e cose poco edificanti per andare in tv. Non era mia intenzione offendere nessuna delle ragazze qua citate, il discorso era un altro. Era per rappresentare un mondo che, in generale, è stato appoggiato da favoritismi. Chiedo venia a tutte queste ragazze, non era mia intenzione offenderle".