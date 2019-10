Costanza Caracciolo incinta? Le rotondità potrebbero nascondere un segreto

Il desiderio di un secondo figlio non lo hanno mai nascosto e, ora, pare che Costanza Caracciolo e Bobo Vieri stiano per diventare di nuovo genitori.

A lanciare la notizia è stato il settimanale Oggi, secondo cui le forme arrotondate della ex velina sarebbero la prova di una seconda gravidanza. Costanza e Christian Vieri, dopo la nascita della figlia Stella, arrivata in seguito ad un aborto spontaneo che causò grave sofferenza alla coppia, avevano confidato di essere “al lavoro” per allargare la famiglia e, dalle foto che hanno iniziato a circolare, sembra proprio che ci stiano riuscendo. La Caracciolo e il marito, infatti, sono stati beccati in giro per Milano e, nonostante lei indossasse un ampio pullover nero, pare non sia riuscita a nascondere un pancino già abbastanza formoso.

Non è la prima volta, tuttavia, che molti fan di Costanza iniziano a sospettare che sia incinta. In una delle ultime foto postate su Instagram mentre era intenta a bere il caffè, la ex velina ha alimentato il sospetto di una seconda gravidanza con un trench beige che ha nascosto a fatica una pancia abbastanza gonfia. “In dolce attesa ... Il secondo non si può nascondere, la pancia gonfia prima”, ha commentato uno dei follower della moglie di Vier. “Io avevo notato un pancino sospetto anche nella puntata di Verissimo...”, ha aggiunto qualcun altro. È stato proprio nel salotto di Silvia Toffanin che Costanza e Bobo avevano confidato di essere pronti per diventare nuovamente genitori e, chissà, se in quell’occasione la Caracciolo non fosse già a conoscenza di essere in dolce attesa per la seconda volta. Per il momento, però, la coppia ha deciso di non replicare alla notizia lasciando i fan nel dubbio.