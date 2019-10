Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: "Siamo al lavoro per allargare la famiglia"

Dopo la nascita della piccola Stella, Bobo Vieri e Costanza Caracciolo hanno scoperto la gioia di essere genitori e non nascondono che la loro intenzione è quella di allargare quanto prima la famiglia.

La coppia, ospite di Verissimo nella puntata che andrà in onda domani, 5 ottobre, ha raccontato a Silvia Toffanin il giorno delle nozze, avvenute in gran segreto in comune lo scorso 18 marzo, e la felicità di condividere momenti di vita quotidiani insieme a Stella, nata dopo un aborto che fece soffrire molto Costanza e il compagno. “Sono pazzo di lei (Stella, ndr) è la fine del mondo – ha detto Vieri alla Toffanin - . Sono migliorato molto da quando è nata, è la cosa più bella della nostra vita. È bella come Costanza ma ha il mio carattere ”. A fare eco al marito la ex velina: “ Starei ore a vederli giocare insieme, quando li guardo esce tutto il mio orgoglio di mamma. Lui è un padre stupendo, di una dolcezza incredibile ”.

La famiglia, però, non ha intenzione di fermarsi ad un solo figlio. Anzi. Bobo e Costanza hanno confidato di voler presto dare un fratello o una sorella alla piccola Stella. “ Siamo al lavoro per allargare la famiglia, ci stiamo provando – ha raccontato la coppia, mentre l’ex calciatore non ha nascosto il desiderio di un maschietto da indirizzare verso la carriera calcistica - . Vorrei facesse sport, calcio o tennis. E io sarei il suo allenatore. Anche Stella mi piacerebbe diventasse una tennista. In camera sua le metterò 500 racchette e un paio di scarpe da danza e poi (ride, ndr) sceglierà lei cosa vorrà diventare ”.