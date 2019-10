Costanzo: "Io nei video di Highlander Dj? Mi diverte"

Nella sua rubrica di posta sul settimanale Chi, Maurizio Costanzo viene interrogato sulla presenza costante della sua immagine nei video virali di Highlander Dj e rivela cosa pensa di queste divertenti clip.

Highlander Dj isola le immagini di alcune dichiarazioni di politici e personaggi della televisione o del web, e le monta insieme mixandole su una base musicale. Il successo di questi ironici e irriverenti videoclip è stato fin da subito virale e anche Antonio Ricci ha deciso di ingaggiare Highlander per produrre contenuti inediti per Striscia la notizia. Immancabile in ogni filmato è la presenza di alcune frasi di Maurizio Costanzo.

A tale proposito, una lettrice del settimanale diretto da Alfonso Signorini ha scritto una lettera al padre del talk show italiano, chiedendo la sua opinione sui cameo che gli vengono tributati sul web e a Striscia. La risposta di Costanzo arriva dritta al punto: "Mi diverte molto quello che fa Highlander Dj". Il conduttore rivela anche di avere incontrato il giovane youtuber.

In quell'occasione, Maurizio ha spronato il deejay a continuare e ha dato il suo beneplacito: "L'ho incoraggiato a non preoccuparsi di usare, come la usa lui, la mia immagine". Nonostante la sua presenza in questi video virali, Costanzo afferma: "Essere diventato un'icona del web mi sembra esagerato". "Stare (ancorché marginalmente) sul web non mi dispiace", ha aggiunto il giornalista, di solito estremamente parco nel concedersi ai social.

Non è la prima volta che Maurizio parla di Highlander: già in suo intervento su Radio 105 aveva dichiarato tutto il suo apprezzamento per le produzioni video del deejay.

