Courteney Cox e Matthew Perry di nuovo insieme dopo "Friends"

Un'occasione semplice, quella di un pranzo, ha permesso ai fan di "Friends” di sognare ancora una improbabile reunion televisiva tra Matthew Perry e Courteney Cox. Il duo Monica e Chandler nuovamente insieme per un pasto e una giornata tra amici: a pubblicare lo scatto è proprio Cox, attraverso il suo profilo Instagram, aumentando la gioia dei tanti estimatori della serie televisiva. Da quando Jennifer Aniston ha fatto il suo debutto su Instagram si sono moltiplicate le occasioni di rivedere tutto il cast insieme, in particolare Matthew, da tempo lontano dai riflettori e alle prese con una serie di battaglie personali. Lo scatto ha ricevuto gli elogi ed i commenti positivi di moltissime persone, ma tra queste non sono passate inosservate due presenze, importanti ovvero la stessa Aniston e Lisa Kudrow, che hanno celebrato l'incontro con cuori e parole dolci.

Perry e Cox non hanno mai fatto segreto della loro grande amicizia, che li ha visti vicini anche fuori dal set, quindi non stupisce questo selfie e questo incontro a due. La foto giunge a distanza di poco dalla reunion di tutto il cast per una cena in onore dei vecchi tempi, giusto in tempo per il 25esimo anno della serie, tanto amata e mai dimeticata. Il gruppo è rimasto molto unito: la parte femminile è solita incontrarsi per occasioni private e personali, mentre sono più rare le reunion del cast al completo a causa dei tanti impegni di Matt LeBlanc e per il fatto che David Schwimmer viva a New York. Ma il selfie di gruppo ha riacceso una speranza nei cuori dei più, come le parole della stessa Aniston, che ha sussurrato una nuova ipotesi collaborativa per il cast.

Perry sicuramente è quello più defilato, in grado di vivere senza social network, ma al centro del gossip per i suoi trascorsi personali e per una carriera lavorativa un po' altalenante. L'attore viene spesso immortalato mentre cammina per strada sfoggiando look un po' trasandati e dall'aria stanca, con tanto di mani sporche e sguardo assente. Nel suo passato ci sono stati diversi episodi di dipendenze da farmaci, alcol e droghe, contro cui ha combattuto con ricoveri e ricadute, una condizione che lo ha segnato in modo profondo.

