Craig David: "Essere famoso rovina le mie relazioni"

Durante un'intervista rilasciata al magazine "The Times”, il cantante Craig David ha rivelato che non gli piace parlare delle sue relazioni sentimentali perché teme che la sua celebrità possa metterle in pericolo.

“ Francamente non ci sono molti aspetti della mia vita che i miei fan già non conoscano. Sono una persona molto aperta e sincera, ma questo non significa che le cose più importanti della mia vita – ha spiegato Craig – io non le tenga per me per salvarle dalla morbosità del pubblico. E l'amore è una di queste ”.