Craig Warwick svela i motivi del suo ricovero: "Una rara forma di trombosi"

Nelle settimane precedenti aveva destato molto clamore il ricovero ospedaliero di Craig Warwick, scrittore, sensitivo amico dei VIP ma anche ex naufrago dell'Isola dei Famosi. A distanza di un po' di tempo, ora che ormai il peggio sembra essere passato, è lui stesso che sui social racconta nel dettaglio i motivi del lungo ricovero improvviso.

“ Mi trovavo a Milazzo, non mi sentivo bene già da giorni, forse da mesi, così ho deciso di fare le analisi del sangue per capire cosa mi stava accadendo. Dopo solo un’ora, vengo raggiunto da una telefonata della dottoressa che mi avverte di un pericolo urgente ” dice Craig Warwick, che poi spiega il motivo di tanto allarmismo: “ La mia emoglobina è sotto i 6 punti, la mia vita è a rischio, potrei morire in qualunque istante. ”

Nel suo lungo post, l'ex naufrago racconta che in quel momento fortunatamente non si trovava da solo ma era in compagnia di alcuni amici che, capita la gravità della situazione, non hanno esitato un attimo a chiamare l'ambulanza. Da lì, la corsa verso l'ospedale più vicino, dove i medici intervengono immediatamente fornendo a Craig Warwick una sacca di sangue. Un'operazione necessaria per stabilizzare l'emoglobina e uscire dalla situazione di pericolo imminente. Quando i medici dell'ospedale di Milazzo che l'ha accolto nell'urgenza hanno dichiarato finita l'emergenza, Craig Warwick è stato trasferito al Policlinico di Messina per fare chiarezza sui motivi che hanno portato a un valore così anomalo nelle analisi del sangue.