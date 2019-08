Il sensitivo Craig Warwick ricoverato in ospedale scrive ai fan: "Pregate per il mio Angelo"

Una foto postata stamattina dal sensitivo Craig Warwick, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha suscitato grande preoccupazione tra i fan e gli amici più cari di colui che sostiene di parlare con gli angeli.

L’immagine lo ritrae su una barella mentre, presumibilmente, sta facendo una trasfusione di sangue. Craig è stato ricoverato la sera del 20 agosto all’ospedale di Milazzo, per motivi ancora sconosciuti, e ha preferito essere lui stesso ad annunciarlo postando proprio questa immagine. La foto è accompagnata da un breve messaggio: “ Ragazzi, adesso ho bisogno di tutti voi… pregate il mio Angelo. Ringrazio tutti i medici e lo staff che mi hanno seguito dell’ospedale di Milazzo ”.

Immediatamente, tanti fan hanno risposto dicendosi preoccupati e chiedendo cosa stesse succedendo, ma allo stesso modo anche tanti personaggi del mondo dello spettacolo, amici di Craig, hanno lasciato messaggi. “ Tesoro mio cosa succede? ” ha scritto Francesca Cipriani, “ Amore miooooo ”, ha commentato Maria Grazia Cucinotta.