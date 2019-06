Cristian Imparato, la foto del bacio su Instagram con il fidanzato Davide

Tra le nuove coppie seguitissime sui social non può mancare quella formata da Cristian Imparato, ex concorrente del Grande Fratello e dal suo fidanzato Davide, un giovane studente palermitano.

Nella casa del reality di Canale 5, infatti, Cristian aveva dichiarato pubblicamente di essere omosessuale e fuori si parlava di una relazione che il giovane avrebbe avuto con un parrucchiere conosciuto da Guendalina Tavassi.

Tutte cose che ormai sono solo un lontano ricordo per Cristian che sui social ha presentato il suo nuovo fidanzato. Si tratta di Davide Vitale ed è uno studente di medicina dell’Università di Palermo con una grande per la musica. Insomma, da quanto trapelato finora, sembrerebbe che non appartenga al mondo dello spettacolo.

Uno degli ultimi scatti li immortala insieme, stretti da un abbraccio, durante un bacio appassionato sotto una cascata di stelle. Nella didascalia del post si legge: “Complicità” .

Purtroppo però, come succede ancora troppo spesso, non sono mancate le offese omofobe di chi non gradisce una coppia dello stesso sesso. “Che ridicoli che siete tutti e due! Quell'altro/a con quella giacchetta dorata fa ridere!” , “Potete per piacere non mettere le vostre foto mentre vi baciate?” , “Quale di voi due fa la femmina?” e “Che schifo!” .

Ad ogni modo, sembra che alla giovane coppia questi commenti siano semplicemente scivolati addosso.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?