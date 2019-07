Cristian Imparato si separa dal suo fidanzato: "Ti vorrò sempre bene"

Era solo il 2 giugno quando Cristian Imparato aveva annunciato di essersi fidanzato con Davide Vitale, un giovane ragazzo siciliano e studente di medicina. La storia d’amore era poi stata riconfermata più volte sui social, ma anche durante il salotto televisivo di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso.

Qualcosa, però, deve essere andato storto visto che, contro tutti i pronostici, l’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato su Instagram un risvolto inaspettato sulla suarelazione. Rivolgendosi ai suoi fan, Cristian ha scritto: “Io e Davide abbiamo deciso di comune accordo d’interrompere la nostra relazione. Abbiamo preso questa decisione per una serie di circostanze che non ci permettevano più di vivere con serenità il nostro rapporto” .

Ciò nonostante, successivamente ha aggiunto di esser rimasto in ottimi rapporti con l’ex compagno e ha concluso così il post: “Ti vorrò sempre bene” .

Le sue dichiarazioni comunque non terminano qui, in quanto augura al suo ex il meglio per il proprio futuro e sottolinea come abbia ritenuto corretto che fosse lui a comunicarlo ai fan e non terze persone o media, visto che è stato lui il primo a dire al mondo intero che ha avuto accanto, anche se per poco tempo, una persona splendida, leale e vera come Davide.

Tuttavia, i fan si sono mostrati piuttosto divertiti davanti a una storia che è durata poco più di un mese. Un utente ha scritto: “Tanto a settembre tornate insieme, altrimenti come le fate le ospitate dalla D’Urso?!” . C’è chi invece lo ha accusato di essere finto: “Ti sei montato troppo la testa, abbassa un po' la cresta e cerca di essere te stesso sempre lealmente, non con la falsità di voler creare un personaggio. La gente ti ricorda per come eri, non per come sei diventato” .

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?