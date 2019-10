Cristiano Malgioglio contro Francesco Baccini: "Achille Lauro ha successo ed è originale"

La partecipazione di Achille Lauro al Premio Luigi Tenco ha fatto davvero infuriare Francesco Baccini ma, in difesa del giovane artista, è intervenuto Cristiano Malgioglio.

All’indomani delle critiche di Baccini contro Lauro, il paroliere ha deciso di spendere qualche parola in difesa di quest’ultimo attraverso il suo profilo Instagram. “ Il bravo cantautore Francesco Baccini tuona contro un giovane e talentuoso ragazzo di nome Achille Lauro perché, ahimé, è stato invitato al premio Luigi Tenco – ha esordito Malgioglio sui social - . Non ci trovo niente di male ...anzi trovo scorretta la definizione di Baccini il quale lo definisce un pagliaccio vestito da Artista ”.

“ Aggiunge anche che ieri a questa rassegna c'erano i grandi cantanti con la C maiuscola, e che oggi questa platea non è adatta a questi giovani che tanto sono amati dai loro coetanei – ha continuato a scrivere Cristiano Malgioglio facendo, poi, un appunto - . I tempi sono cambiati caro Francesco...la musica è cambiata, i testi delle canzoni sono cambiati, il nostro mondo è cambiato. Io non mi cullo nel passato, mi piace guardare avanti e ascoltare questi nuovi emergenti ”. Se Baccini, dunque, sembra non apprezzare l’evoluzione della musica, Malgioglio appare essere di tutt’altro avviso.